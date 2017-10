Aus zwischen Selena Gomez und The Weeknd

«Selena und Abel [The Weeknd] haben seit einigen Monaten eine On-Off-Beziehung», sagt ein Insider gegenüber «People». The Weeknd war auf Tour und Gomez für Dreharbeiten in New York, sie hätten sich kaum je gesehen.

Das ehemalige Traumpaar habe noch immer regelmässig Kontakt, aber: «Es ist aus.» Der Entscheid sei dem Paar nicht leicht gefallen. «Sie merkten, dass sie sich auseinanderlebten. Da entschieden sie sich für die Trennung», sagt der Insider.

Gomez wurde am Wochenende zusammen mit ihrem Ex-Freund Justin Bieber gesehen, wie sie zusammen in einem Café in Kalifornien frühstückten. Der Insider versichert jedoch, dass die beiden nicht wieder ein Paar seien.

(rr)