Ausgelassene Partylaune an der Rhema

«Das Partylabel ‹Kinki abartig› hat richtig was zu bieten.» – «Geile Musik mit super Leuten, was will man mehr!» – «Ich bin seit gestern hier.» Die Gäste waren sichtlich begeistert von der Musik an der Rhema-Auftakts-Party am Samstagabend in Altstätten.

Entsprechend war die Stimmung an der Messe: Ausgelassene Partylaune, viel Alkohol, und der eine oder andere trank über seinen Durst. Die Show von «Kinky abartig» hat überzeugt. Der Abend verlief friedlich, die Sanität und Security waren sehr präsent. «Man fühlt sich sicher», sagt ein Besucher.

Um 3 Uhr morgens war die Sause dann vorbei. Viele Besucher hätten gerne noch ein bisschen länger gefeiert. Doch jeder Abend ist einmal zu Ende.

Dieses Wochenende findet der Auftakt der Rhema statt – die eigentliche Messe startet am Mittwoch, 2. Mai, und dauert bis am Sonntag, 6. Mai. Hier findest du das Unterhaltungsprogramm

(red.)