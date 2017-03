Ausgerechnet gegen Minnesota: Owetschkin trifft wieder

Für einmal zu wenig durchsetzungskräftig: Minnesotas Nino Niederreiter © KEYSTONE/AP/JIM MONE

Nino Niederreiter verliert mit Minnesota in Washington 2:4 und verliert die Führung in der Western Conference. Alexander Owetschkin trifft erstmals seit fast einem Monat.Der Bündner Niederreiter erlebte in Washington keinen erfreulichen Abend.