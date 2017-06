Ausländische Onlinehändler hängen Schweizer ab

Kartons des Online-Modehändlers Zalando. Knapp ein Fünftel der Schweizer E-Commerce-Ausgaben gehen ingesamt an ausländische Anbieter. (Archiv) © Keystone/DPA dpa/A3637/_JÖRG CARSTENSEN

Während die traditionellen Läden leiden, ist der Onlinehandel in der Schweiz im vergangenen Jahr kräftig weitergewachsen. Dabei profitieren ausländische Anbieter am meisten. Sie haben in etwa doppelt so stark zugelegt wie inländische.