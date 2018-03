Ausnahmezustand in der Kläranlage

Markus Schoch/St.Galler Tagblatt

Mit Wasser war den Flammen nicht beizukommen. Tausende lodernde Plastikbehälter entwickelten eine enorme Hitze. Deshalb bekämpften die Feuerwehren den Brand mit Schaum. Mit sehr viel Schaum. Rund 3 Tonnen versprühten die Einsatzkräfte – fast der ganze Vorrat im Kanton Thurgau.

Rund 1 Tonne gelangte über die Kanalisation in die Kläranlage nach Romanshorn, wo sich die Verantwortlichen eines bis dahin unbekannten Problems gegenüber sahen. «So etwas haben wir noch nicht erlebt», erzählte Betriebsleiter Roland Nüssli am Montagabend den Gemeindevertretern des Abwasserverbandes der Region Romanshorn an der Delegiertenversammlung. Am Sonntag hatte die Kläranlage vier- bis fünfmal mehr Schmutzfracht als normal zu bewältigen – eine absolute Ausnahmesituation. Nüssli erkannte sofort, dass sich Aussergewöhnliches anbahnte. Als der Pikettdienst um 2.00 Uhr am Samstagmorgen anrief und ihm die Situation schilderte, zögerte er nicht lange und stieg sofort in die Hosen. Zehn Minuten später stand er auf dem Brandplatz in Egnach und suchte das Gespräch mit dem Mitarbeiter des Amtes für Umwelt. Dieser konnte ihn nur teilweise beruhigen.

Innerhalb von 28 Stunden biologisch sehr gut abbaubar

Der Schaum ist zwar nach Angaben des Herstellers innerhalb von 28 Stunden sehr gut biologisch abbaubar. «Aber als ich das Sicherheitsdatenblatt las und sah, was alles drin ist, bin ich schon erschrocken.» Nüssli bewahrte kühlen Kopf und fuhr zur Kläranlage, wo der Schaum längst angekommen war. Mit seinem Mitarbeiter sorgte er dann sofort dafür, dass das angeschwemmte Löschmittel ins sogenannte Havariebecken läuft. Die für Störfälle vorgesehene Wanne füllte sich mit rund 300 Kubikmeter Schaumwasser. Nüssli leitet es jetzt in kleinen Mengen kontimuierlich dem System zu, um dieses nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Lebensgemeinschaft der Kleinstlebenwesen auf der Anlage reagiert empfindlich auf Störungen.

250 Kubikmeter mit Schaum versetztem Löschwasser sind bereits weg, in vier bis fünf Tagen dürfte auch der Rest durch die Reinigungsanlage gelaufen sein, schätzt Nüssli. Um zu verhindern, dass der Schaum mit dem Wind in die Umgebung getragen wird, musste der Betriebsleiter der ARA improvisieren. Er kaufte gleich am Samstag fünf Rasensprenger, die drei Tage rund um die Uhr liefen und die Verfrachtung des Löschmittels verhinderten. Die Schaumbildung durch künstlichen Regen zu unterbinden, sei ein gute Idee gewesen, auf die ihn ein Feuerwehrmann gebracht habe, sagt Nüssli. Nebeneffekt: «Wir hatten dadurch eine richtige Eislandschaft auf der Anlage.»

«Zusammenarbeit hat sensationell funktioniert»

Voll des Lobes war er für die Feuerwehr und die zuständigen kantonalen Stellen. «Die Zusammenarbeit hat sensationell funktioniert.» Das Kompliment gab Kerstin Frank vom Amt für Umwelt zurück. «Es lief super.» Einfach sei die Situation aber auch für sie nicht gewesen. «Es war ein aussergewöhnlicher Fall.» Teilweise sei der Schaum aus den WC-Schüsseln in den Häusern hochgekommen.

«Auswirkungen auf den Bodensee äusserst gering» Nach aktuellen Kenntnissen des Amtes für Umwelt wurden rund 400 Kubikmeter Wasser mit einem Gehalt von einem bis drei Prozent Schaummittelkonzentrat beim Brand auf dem Tobi-Areal in Egnach eingesetzt. «Das Mittel enthält verschiedene organische Komponenten, von denen die meisten biologisch gut abbaubar sind», sagt Irene Purtschert Sinniger, die Leiterin der Abteilung Abwasser und Anlagensicherheit. Eine Ausnahme seien die so genannten Fluortenside, die gemäss Angaben im Sicherheitsdatenblatt eine Konzentration von weniger als fünf Prozent aufweisen. «Von den Einsatzkräften wurde alles unternommen, damit die Gewässerbelastung möglichst gering gehalten werden konnte.» So sei nur eine sehr geringe Menge des Löschwassers direkt in den Bodensee gelangt. «Der Hauptteil wurde in die Kläranlage Romanshorn und die Kläranlage Morgental in Steinach geleitet beziehungsweise überführt.» Da neben dem Schaummittel auch viel Wasser zusätzlich eingesetzt worden sei, «war das Gemisch stark verdünnt», sagt Purtschert Sinniger. Messungen auf der ARA in Romanshorn hätten gezeigt, dass die organische Fracht aufgrund des Löschschaumes stark angestiegen sei. «Der Grenzwert für organische Stoffe wurde deutlich, derjenige für Ammoniumstickstoff leicht überschritten.» Bereits am dritten Tag hätten die Werte wieder gut eingehalten werden können. «Das zeigt, dass das ARA-Personal die Kapazität der Kläranlage sehr gut zu nutzen wusste, um das Ereignis zu bewältigen.» Die im Löschmittel enthaltenen Fluortenside seien in der ARA nicht abbaubar. «Der Abbau von anderen Stoffen wird dadurch aber nicht verhindert.» Aufgrund der starken Verdünnung und der nicht sehr grossen Menge könne davon ausgegangen werden, dass die Auswirkung auf den Bodensee äusserst gering sein dürften, sagt Purtschert Sinniger. «Beim Einsatz handelte es sich um einen ausserordentlichen Notfall. Festzuhalten ist dennoch, dass solche Stoffe grundsätzlich nicht ins Gewässer gelangen sollen.» (mso)

Dieser Artikel erschien am 28. März im St.Galler Tagblatt.