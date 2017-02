Demonstration gegen Polizeigewalt in Paris eskaliert. © KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT

Bei einer Demonstration von etwa 400 Menschen gegen Polizeigewalt ist es in Paris zu Ausschreitungen gekommen. Einige Demonstranten zündeten Müllbehälter an und warfen Flaschen auf Polizisten, die ihrerseits Tränengas einsetzen, wie Medien am Mittwoch berichteten.