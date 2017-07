Wasserwerfer der Polizei sind bei der Demonstration «G20 Welcome to hell» am 06.07.2017 in Hamburg im Einsatz. © (KEYSTONE/DPA/A3471/_Boris Roessler)

Bei der «Welcome to Hell»-Kundgebung in Hamburg gegen den G20-Gipfel ist es am Donnerstagabend zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Etwa 1000 Vermummte hatten sich nach Angaben der Polizei unter die Demonstranten gemischt – was die Polizei nicht duldete.