Viele Rosenstare in der Schweiz

Der Rosenstar ist in der Schweiz ein äusserst seltener Gast. Gegenwärtig findet aber ein rekordverdächtiger Einflug dieser Vögel statt. © Vogelwarte Sempach/Marcel Burkhardt

Der Rosenstar, der in der Schweiz nur sehr selten beobachtet wird, ist diesen Frühling in rekordverdächtig grosser Anzahl in die Schweiz eingeflogen. Grund dafür sei ein Massenvorkommen von Heuschrecken in Osteuropa, teilte die Vogelwarte Sempach mit.