Ausstellung in Neuenburg zeigt bebilderte Fotovoltaik

Dieses Foto produziert Strom: Das Bild wird auf eine Folie gedruckt, die sich dauerhaft mit dem Fotovoltaikmodul verbindet. So verschwindet die Solarzelle hinter dem Foto, erzeugt aber weiterhin Strom. © antalthoma.ch

Das «Centre suisse d’électronique et de microtechnique» (CSEM) hat eine Technologie entwickelt, um Solarzellen mit Bildern zu versehen. Sechs Beispiele für so illustrierte Fotovoltaik sind nun in Neuenburg zu sehen.