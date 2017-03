Ausstellung in Paris widmet sich der Rolle der Presse

Eines der Ausstellungsstücke in Paris: Die Titelseite der Zeitung "L'aurore" mit dem berühmten Brief von Émile Zola. (Archiv) © KEYSTONE/AP/LAURENT REBOURS

Am Sitz der UNESCO in Paris wird ab Mittwoch für eine Woche die schweizerisch-französische Ausstellung «Le presse en liberté» gezeigt. Ihr Ziel: Die Rolle der Medien aufzeigen, zu einem Zeitpunkt an dem viele Titel mit dem Überleben kämpfen.