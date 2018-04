Ausstellung von David Lynch in Sitten huldigt Fellini

Beehrt das Maison du Diable in Sitten mit einer eigenen Ausstellung zu Ehren seines verstorbenen Berufskollegen Federico Fellini: US-Regisseur David Lynch. (Archivbild) © Keystone/EPA PAP/TYTUS ZMIJEWSKI

Der US-Filmemacher, Fotograf und Künstler David Lynch gastiert mit einer Hommage an den italienischen Filmemacher Federico Fellini im Maison du Diable (MDD) in Sitten. Die Ausstellung wird am 7. September eröffnet und dauert bis am 16. Dezember.