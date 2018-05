Australien kippt Plan zur Wildpferd-Tötung

Die Brumbies sind eine verwilderte Pferderasse - und diese liegt den Bewohnern von New South Wales sehr am Herzen. (Themenbild) © Wikimedia/Rob and Stephanie Levy

Tausende Wildpferde sind in Australien dem drohenden Tod entgangen. Die Regierung von New South Wales rückte vom umstrittenen Plan ab, den Bestand der Tiere im Kosciuszko National Park um bis zu 90 Prozent zu reduzieren, wie australische Medien am Sonntag meldeten.