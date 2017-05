Australien kommt ins ESC-Finale – schrille Kostüme scheitern

"Don't Come Easy" sang der Australier Isaiah und schaffte es damit in den Final des 62. Eurovision Song Contests in Kiew. © KEYSTONE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Australien hat zum dritten Mal in Folge den Sprung ins Finale des Eurovision Song Contest (ESC) geschafft. In Kiew wurde der 17-jährige Aborigine Isaiah mit seiner Ballade «Don’t Come Easy» weitergewählt.Hingegen erreichten Georgien und Island nicht genügend Stimmen des Publikums.