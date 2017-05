Australien will Füchtlingslager schliessen

Australien plant, das umstrittene Flüchtlingslager auf der der Insel Manus, die zu Papua-Neuguinea gehört, endgültig zu schliessen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA AAP/EOIN BLACKWELL

Australien will ein umstrittenes Flüchtlingslager auf der Pazifik-Insel Manus bis Ende Oktober endgültig schliessen. Einwanderungsminister Peter Dutton kündigte dies am Dienstag an. Das Lager mit aktuell mehr als 800 Flüchtlingen solle in den nächsten Monaten nach und nach verkleinert werden.