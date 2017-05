Australien will Opfer von britischen Atomtests besser versorgen

Ein Schild warnt vor Radioaktivität auf einem ehemaligen britischen Atombomben-Testgelände in Australien. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/NATIONAL ARCHIVES OF AUSTRALIA / HANDOUT

Mehr als ein halbes Jahrhundert nach einer Serie von geheimen britischen Atombombentests in Australien sollen Ureinwohner, die damals den Strahlen ausgesetzt waren, bessere ärztliche Hilfe bekommen. Das kündigte die australische Regierung am Dienstag an.