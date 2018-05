Australier gewinnt zwei Mal in einer Woche im Lotto

Glück hatte ein Australier, der zwei Mal in einer Woche im Lotto gewonnen hatte. Der Gesamtgewinn beläuft sich auf umgerechnet fast 1,9 Millionen Franken. (Archiv) © KEYSTONE/AP/HERIBERT PROEPPER

Zweifaches Lotto-Glück in einer Woche: Ein Australier hat vergangene Woche sowohl am Montag als auch am Samstag einen hohen Betrag im Lotto gewonnen.