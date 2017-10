Australier soll deutschen Rucksacktouristen ermordet haben

In der australischen Stadt Brisbane soll ein Australier einen deutschen Rucksacktouristen bei einem Streit getötet haben. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA AAP/DAN PELED

Weil er einen deutschen Rucksacktouristen in Brisbane erdolcht haben soll, muss sich ein 33-jähriger Australier am Montag vor Gericht verantworten. Ihm werde Mord an dem 30-jährigen Reisenden vorgeworfen, teilte die Polizei mit.