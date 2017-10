Australische Regierung verliert ihre Mehrheit im Parlament

Der australische Premierminister Malcolm Turnbull hat aufgrund eines Gerichtsentscheids seine Regierungsmehrheit im Parlament verloren. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA AAP/MICK TSIKAS

In Australien hat die rechtsliberale Regierung von Premierminister Malcolm Turnbull ihre Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament verloren.Das oberste australische Gericht, der High Court, erkannte am Freitag in Canberra dem stellvertretenden Regierungschef Barnaby Joyce sein Abgeordnetenmandat ab.