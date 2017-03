Australischer Sommer stellte über 200 neue Rekorde auf

Mit Hitze und Dürre steigt das Risiko für Buschfeuer und Waldbrände, wie sie Anfang des Jahres bei Adelaide wüteten. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA AAP/DAVID MARIUZ

Der Sommer in Australien hat in diesem Jahr alle Rekorde gebrochen. Hitzewellen, Buschfeuer und Überschwemmungen sorgten in dem von Dezember bis Februar dauernden Sommer für mehr als 200 neue Rekorde binnen 90 Tagen.