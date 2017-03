Auswärtssieg für Capelas Houston Rockets

Clint Capela (15) im energischen Einsatz für die Rockets © KEYSTONE/FR171217 AP/GEORGE BRIDGES

Die Houston Rockets und den Genfer Center Clint Capela erleben einen erfolgreichen Abend in der NBA. Sie siegen auswärts gegen die Los Angeles Clippers 122:103.Capela erschien in der Stamm-Fünf und brachte es in den wichtigsten Kennziffern auf einen zwestelligen Wert.