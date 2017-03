Zug kollidiert mit Auto und verletzt Frau

Ein 49-jähriger Autofahrer war kurz vor 7.30 Uhr auf der St. Gallerstrasse vom Stadtzentrum her in Richtung Matzingen unterwegs. Auf Höhe des Bahnübergangs wollte er nach links in die Reutenenstrasse abbiegen. Gegenüber der Kantonspolizei Thurgau gab er an, dass er via Gegenfahrbahn auf das Bahngeleise gelangt sei. Die eingeschaltete Wechselblinkanlage habe er übersehen.

Der Lokführer der Frauenfeld-Wil-Bahn führ in Richtung Matzingen, er leitete sofort eine Schnellbremsung ein, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Auto wurde einige Meter weitergeschoben und prallte schlussendlich in eine Strassenlaterne.

Bei der Kollision wurde die Mitfahrerin im Auto leicht verletzt. Sie musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Bei der Fahrt der Frauenfeld-Wil-Bahn handelte es sich um eine Dienstfahrt. Neben dem Lokführer befanden sich keine Passagiere in der Bahn. An den Fahrzeugen und dem Kandelaber entstand Sachschaden in der Höhe von rund 20’000 Franken.

(red.)