Auto bei Flucht in Brand geraten

Nachdem sich der Verantwortliche von der Unfallstelle entfernt hatte, geriet sein Auto in Brand. © (Kapo St.Gallen)

Am gestrigen Donnerstagmorgen ist bei der Ausfahrt der Autobahn A13 ein 24-jähriger Mann in Diepoldsau mit seinem Auto über eine Verkehrsinsel gefahren und dabei gegen ein Strassenschild und einen Stein geprallt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter. Kurze Zeit später geriet der Motor seines Autos während der Fahrt in Brand.