Weil die Fahrerin am Autoradio hantierte, verlor sie die Herrschaft über ihr Fahrzeug. Dieses landete auf dem Dach und erlitt Totalschaden. © Handout Kantonspolizei Aargau

Eine 19-jährige Autofahrerin hat am späten Montagabend in Veltheim AG die Herrschaft über ihr Auto verloren. Das Fahrzeug überschlug sich an einer Böschung und blieb auf dem Dach liegen. Die Unfallursache ist gemäss Polizeiangaben vom Dienstag klar.