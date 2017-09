Ein 88-jähriger Lenker schaffte es, sein Auto bei einem Selbstunfall in Bellach SO auf das Dach zu kippen. © Handout Kantonspolizei Solothurn

Mitten in einem Wohnquartier in Bellach SO ist das Auto eines 88-Jährigen bei einem Selbstunfall auf dem Dach gelandet. Der Senior zog sich nur leichte Verletzungen zu. Was zum Unfall vom Dienstag geführt hatte, wird derzeit noch abgeklärt, wie die Solothurner Polizei am Mittwoch mitteilte.