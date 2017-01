Ein Anwohner rettete die Autolenkeirn aus dem verunfallten Auto. © Police cantonale vaudoise

Eine Autolenkerin hat am Dienstag in der Waadt die Herrschaft über ihr Fahrzeug verloren, worauf dieses auf dem Dach liegend in einem Bach endete. Dank des beherzten Einsatzes eines Anwohners konnte die Frau gerettet werden.