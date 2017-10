Auto fährt Fussgänger in London an – mehrere Verletzte

Ein Auto hat in London mehrere Menschen auf einem Trottoir erfasst. Mehrere Passanten wurden nach Angaben der Polizei verletzt. (Symbolbild) © Keystone/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Ein Auto hat in London mehrere Menschen auf einem Trottoir angefahren. Nach Angaben der Polizei erfasste das Auto am Samstag um 15.21 Uhr MESZ vor dem weltbekannten Victoria and Albert Museum Fussgänger, mehrere Menschen wurden verletzt.Ein Mann sei festgenommen worden.