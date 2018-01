Auto fährt in Neuenkirch durch ein Badezimmer

Mitten durch das Badezimmer eines Einfamilienhauses gefahren ist am Montag ein Autofahrer in Neuenkirch. © Staatsanwaltschaft Luzern

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen in Neuenkirch in ein Einfamilienhaus gefahren, hat die Hausmauer durchbrochen und das Badezimmer durchquert. Der Automobilist wurde leicht verletzt.