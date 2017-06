Auto fängt im Gotthard-Tunnel Feuer

Drei Stunden gesperrt, weil ein Automotor in Brand geriet: Der Gotthard-Strassentunnel. (Symbolbild) © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Das Auto eines Lenkers aus Deutschland ist am Donnerstagnachmittag im Gotthard-Strassentunnel in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, der Tunnel musste aber für rund drei Stunden in beiden Richtungen gesperrt werden.