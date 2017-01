Auto gerät an einer Tankstelle in Bargen SH in Brand

Der Motorraum des Autos brannte an einer Tankstelle komplett aus. Glücklicherweise reagierte der junge Autofahrer besonnen. (Bild: KaPo Schaffhausen) © KaPo Schaffhausen

In Bargen SH ist ein Auto an einer Tankstelle in Brand geraten. Dank der beherzten Reaktion des Fahrers konnte ein grösserer Schaden verhindert werden.