Auto in Brand – Fahrer bleibt unverletzt

Totalschaden: Das Auto geriet aus noch nicht geklärten Gründen in Brand. Der 22-jährige Fahrer blieb unverletzt. © Kapo TG

Am Montagmorgen ist in Ellighausen TG ein Auto in Brand geraten. Der 22-jährige Fahrer versuchte erfolglos, mit einem Handfeuerlöscher die Flammen einzudämmen. Er blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand grosser Sachschaden.