Auto kippt nach Unfall in Schaffhausen über Garten-Böschung

Über die Gartenböschung gekippt: Eine 55-jährige Lenkerin verletzt sich bei Unfall in Schaffhausen. (Bild Schaffhauser Polizei) © Polizei Schaffhausen

Nach einer Unfallfahrt am Dienstagabend hat sich in Schaffhausen eine Lenkerin mit ihrem Auto überschlagen. Die 55-Jährige verletzte sich dabei, ihr Fahrzeug kam auf dem Dach just vor einem Gebäude zum Stillstand.