Auto kracht in Sydney in Schule und tötet zwei Kinder

Polizisten und Sanitäter am Unfallort in Sydney. Eine Frau raste mit dem Auto in ein Schulgebäude. Zwei Kinder starben, zwanzig wurden verletzt. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus. © KEYSTONE/EPA AAP/DEAN LEWINS

Eine Autofahrerin ist in Sydney mit ihrem Wagen in eine Grundschule gekracht und hat dabei zwei achtjährige Schüler getötet. Mindestens 20 weitere Kinder wurden verletzt.Mehrere von ihnen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei am Dienstag.