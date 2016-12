Kurz nach dem Oberburgtunnel auf der Autobahn bei Eptingen BL hat am Mittwochmorgen ein Auto gebrannt. © zvg/Polizei BL

Auf der A2 kurz nach dem Oberburgtunnel bei Eptingen BL ist am Mittwochmorgen ein Auto in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, stand das Auto in Vollbrand, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte.