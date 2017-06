Ein Autofahrer verwechselte in Stein am Rhein das Brems- mit dem Gaspedal und landete beinahe im Fluss. Zum Glück blieb der Wagen an der Ufermauer hängen. © Kantonspolizei Schaffhausen

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Freitag in Stein am Rhein: Der Lenker verwechselte beim Ausparken am Fischmarkt das Brems- mit dem Gaspedal. Das Auto kam mit der Hinterachse über der Ufermauer zwei Meter über dem Fluss hängend zum Stillstand.