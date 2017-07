Auto macht mehrere Saltos

Ein 24-jähriger Autofahrer war kurz nach 10.15 Uhr auf der Amriswilerstrasse von Steinebrunn in Richtung Amriswil unterwegs. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab er an, dass er ausgangs Dorf auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten sei und deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Das Auto rutschte daraufhin über die Gegenfahrbahn, durchbrach einen Zaun und überschlug sich mehrfach in der angrenzenden Wiese, wo es auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Der Lenker konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Sachschaden am Fahrzeug und den beschädigten Einrichtungen kann noch nicht beziffert werden. Da beim Unfall Öl austrat, wurde ein Mitarbeiter des Amtes für Umwelt und das Kantonale Tiefbauamt aufgeboten. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bischofszell abgeklärt.

Personen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Romanshorn unter 071 221 42 00 zu melden.

(red./KapoTG)