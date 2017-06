Ein 23-jähriger Autofahrer bemerkte auf der Fahrt, dass sein Auto langsamer wurde. Er hielt deshalb auf dem Pannenstreifen an. Als er Rauch bemerkte, öffnete er die Motorhaube und sah dann auch Flammen. Die Berufsfeuerwehr St.Gallen konnte das Feuer löschen. Am Auto entstand Totalschaden in der Höhe von rund 15‘000 Franken.

(red/KapoSG)