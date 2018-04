Auto nach Crash überschlagen

Um 16:45 Uhr war ein 33-jähriger Autofahrer auf dem Normalstreifen vom Neudorf in Richtung Rheineck unterwegs. Aufgrund des Verkehrs mussten vor ihm einige Fahrzeuge abbremsen. Dies bemerkte der Mann zu spät, weshalb er auf den Überholstreifen fuhr um auszuweichen. Dort kollidierte sein Auto jedoch mit dem Auto einer 36-Jährigen. Durch den Zusammenprall geriet das Auto des Mannes zuerst gegen die Mittelleitplanke, überschlug sich dann und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann, der sich leichte Verletzungen an den Händen zugezogen hatte. Der 33-Jährige wurde als fahrunfähig eingestuft und musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. An den beiden Autos entstand Sachschaden in der Höhe von über 10‘000 Franken.

(red./KapoSG)