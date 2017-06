Führerloses Auto prallt gegen Hausdach

Erst ein Hausvordach konnte das Unfallauto stoppen © Kantonspolizei Graubünden

In Seewis hat sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein spektakulärer Selbstunfall ereignet. Der betrunkene Lenker wurde dabei aus dem Auto geschleudert und verletzt. Sein Auto prallte gegen ein Hausvordach.