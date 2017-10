Auto prallt in Betonmauer und überschlägt sich

Nachdem das Fahrzeug in eine Betonmauer geprallt war, überschlug es sich © Kantonspolizei St.Gallen

Am Sonntagabend ist ein 54-jähriger Autofahrer mit seinem Auto im Baustellenbereich auf der Autobahn A1 bei Thal zunächst in die linke Leitplanke und danach in eine provisorische Betonbauer geprallt. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der Lenker blieb unverletzt.