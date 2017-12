Das stark beschädigte Auto nach dem Überschlag im Spitalhoftunnel. © Kantonspolizei Solothurn

Ein 59-jähriger Autofahrer hat am Montagmittag im Spitalhoftunnel der Autobahn A5 bei Biberist SO die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er prallte in der engen Kurve der Ausfahrt Solothurn West gegen die Tunnelwand.