Die Unfallstelle liegt zwischen Wunderklingen und Hallau im Kanton Schaffhausen. © Schaffhauser Polizei

Ein Auto mit zwei Frauen ist am frühen Sonntagmorgen in Hallau im Kanton Schaffhausen frontal in einen Baum geprallt. Die Beifahrerin wurde dabei mittelschwer verletzt, die Lenkerin kam mit leichten Blessuren davon.Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Schaffhauser Polizei gegen 0.