Auto rast in Melbourne in Menschenmenge: Mindestens ein Toter

In Melbourne erfasste ein Autofahrer mitten im Stadtzentrum mehrere Menschen. Die Hintegründe des Vorfalls sind laut Polizei noch unklar. © KEYSTONE/AAPIMAGE/LUKE COSTIN

Im Zentrum der australischen Grossstadt Melbourne ist am Freitag ein Auto in einer Fussgängerzone in eine Menschenmenge gefahren. Nach Polizeiangaben starb mindestens eine Person, mehrere weitere wurden verletzt. Eine Person wurde festgenommen.