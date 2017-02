Beim Karnevalsumzug in New Orleans ist ein Auto in eine Zuschauermenge gerast. © KEYSTONE/EPA/DAN ANDERSON

Ein Auto ist nach Medienberichten am Samstagabend (Ortszeit) in der US-Jazzmetropole New Orleans in eine Zuschauermenge gerast, die eine Mardi-Gras-Parade – einen Karnevalsumzug in der Stadt – verfolgte.