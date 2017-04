© Rudolf Menzi, Arbon

370 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen am Wochenende auf der Frauenfelder Allmend an den Start. Wer selbst auch ein echtes Rennfeeling erleben möchte, kann auf dem Beifahrersitz zum Beispiel in einem heissen Porsche an einer Taxifahrt teilnehmen. Die Auto-Renntage finden am 22. und 23. April statt.