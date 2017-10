Die 58-Jährige hielt ihr Auto kurz nach 4 Uhr an der Lochstrasse an und stieg aus. Sie liess den Motor laufen und zog die elektronische Handbremse an. Das Auto rollte trotzdem rückwärts die Strasse hinunter. Die Frau versuchte noch, das Auto an der Tür zurückzuhalten. Dabei stürzte sie und wurde leicht verletzt. Das Auto prallte rund 120 Meter weiter unten in eine Betonmauer.

(Kapo SG/red.)