Auto rutschte den Hang hinunter und überschlug sich

Auf einem vereisten Strassenabschnitt rutschte das Auto der vier Franzosen den Hang hinunter. © KAPO VS

Am Donnerstag ist ein Auto in Val d’Illiez VS auf einer vereisten Fläche ins Rutschen geraten und hat sich mehrmals überschlagen. Dabei wurden drei Personen aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Mehr Glück hatte der Lenker.