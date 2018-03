Erleben Sie dieses Wochenende an der Auto-Show St.Gallen die Neuheiten vom Genfer Autosalon und erfahren Sie mehr über die automobile Zukunft. 16 Garagen öffnen ihre Showräume und bieten ein exklusives Rahmenprogramm für die ganze Familie: Wagen Sie eine virtuelle Probefahrt oder starten Sie auf der Rennstrecke durch, machen Sie ein Foto als Erinnerung in der Fotobox, gewinnen Sie ein Set neue Pneus und entdecken Sie die neusten Accessoires und Trends.

Sie haben ein neues Auto ins Auge gefasst? Dann nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, an der Auto-Show St.Gallen im unverbindlichen Rahmen einen Augenschein aus der Nähe zu nehmen und einzusteigen.

Erstmals mit dabei sind Wolgensinger AG, Garagen Neudorf-Grünegg AG in Gossau und PP Autotreff in Wittenbach und öffnen ihre Türen zur 26. Auto-Show St.Gallen.

www.autoshow.sg