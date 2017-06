Auto stürzt Abhang hinab

Der 83-jährige Lenker des Autos fuhr in Begleitung seiner 82-jährigen Ehefrau von Zernez in Richtung Münstertal. Um 10.20 Uhr geriet sein Personenwagen kurz vor dem Zollamt La Drossa in einer Linkskurve von der Fahrbahn.

Das Auto überquerte einen Ausstellplatz und fiel zwanzig Meter in die Tiefe. Ein Fahrradfahrer beobachtete das Geschehen und konnte Mitarbeiter des Granzwachtkorps benachrichtigen. Diese befreiten die leicht verletzte Frau aus dem Fahrzeug, das einen Totalschaden hat.

Mit Hilfe der Rega und einer Polizeipatrouille konnte auch der mittelschwer verletzte Fahrer aus dem Auto befreit werden. Beide Personen wurden von der Rega ins Spital geflogen. Da das Gelände sehr steil ist, musste die Rega die Bergung mittels einer Windenaktion durchführen.

(red)