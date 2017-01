Auto überschlägt sich mehrmals – zwei Verletzte

Der 49-jährige Vater fuhr am Donnerstagmittag zusammen mit seiner 9-jährigen Tochter auf der schneebedeckten Nebenstrasse vom Weiler Chaunt talwärts in Richtung Valchava. In einer Rechtskurve bei einem steilen Abhang geriet das Auto von der Strasse ab und überschlug sich in der Folge mehrmals über eine Strecke von rund 300 Metern. In einem Wald kam das Auto auf der Seite liegend zum Stillstand.

Vater und Tochter konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und begaben sich zu Fuss zu ihrem Feriendomizil, das rund einen Kilometer entfernt liegt. Dort angekommen alarmierte die Ehefrau die Kantonspolizei Graubünden.

Der schwer verletzte Vater wurde mit der Ambulanz ins Spital Unterengadin nach Scuol gebracht, die Tochter kam mit mittelschweren Verletzungen mit einer weiteren Ambulanz ins Spital Val Müstair nach Sta. Maria.

