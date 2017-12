Das Unfallauto überschlug sich und schlitterte auf dem Dach rund 70 Meter weit. © Kantonspolizei Solothurn

Auf der Passwangstrasse in Erschwil SO hat sich am Sonntagmorgen das Auto einer Frau überschlagen, nachdem es ein Brückengeländer touchiert hatte. Das Unfallauto schlitterte auf dem Dach rund 70 Meter weit, bevor es liegen blieb.